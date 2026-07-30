Φιλικό κλίμα και συμφωνίες στην συνάντηση Δουρου και Αγγελουδη

Του Σταύρου Αλχατζιδη

Σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα συναντήθηκαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Ρένα Δουρου.

” Έρχομαι με κλάδο ελαίας ” , του είπε η κ. Δούρου μπαίνοντας στο γράφειο του.

Αμφότεροι στάθηκαν πάντως στο ζήτημα της χρηματοδότης των δήμων που αποτελεί και τον μεγάλο βραχνά της αυτοδιοίκησης.

” Όπως τόνισα η αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από στηρίξεις. Τόσο σε θεσμικό, όσο και επίπεδο πόρων. Οι αρμοδιότητες που έχουμε πρέπει να συνοδεύονται και από ανάλογους πορους” , είπε ο κ. Αγγελούδης ο οποίος την ευχαρίστησε γιατί του μετέφερε τις γνώσεις της αναφορικά με την αυτοδιοίκηση.

Είναι λυπηρό που οι κυβερνήσεις αλλάζουν αλλά ποτέ η τοπική αυτοδιοίκηση δεν παίρνει το ρόλο που της ανάλογη. Έτσι πολλές φορές μετατρέπεται σε αυτοφορακια της κυβέρνησης ” , τόνισε η κ. Δούρου.

Παράλληλα ζήτησε από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης να υπάρξει μια σύμπραξη προκειμένου να διεκδικήσουν από κοινού αυτά που δικαιουτε.

“Να αθροισουμε δυνάμεις” του είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Θα είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή.

Ένα κομπολόι έκανε δώρο η Ρένα Δούρου στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη ” όχι για να μετράς τους

καημούς αλλά τα έργα σου” του είπε.

Από τη μεριά ο κ. Αγγελούδης της χάρισε χάρισε ένα μαντήλι με το σήμα και το σύμβολο της Θεσσαλονίκης και μια καρφίτσα με το σήμα της πόλης για τη φοράει όταν βρισκεται στην πόλη.

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