Φιλανθρωπικό μπαζάρ στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση του βρεφοκομείου «Ο Άγιος Στυλιανός»

Του Βαγγέλη Παπαντώνη

Ένα φιλανθρωπικό μπαζάρ με σκοπό την ενίσχυση του βρεφοκομείου «Ο Άγιος Στυλιανός» διοργανώνουν την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2027 ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης και η Χαριστική Ομάδα «Απλά Χάρισέ το».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο φουαγιέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, καθώς όλα τα είδη θα διατίθενται από 1 έως 5 ευρώ.

Στους πάγκους του μπαζάρ θα υπάρχουν ρούχα second hand για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, παπούτσια, αποκριάτικες στολές, παιχνίδια, λευκά είδη, πετσέτες, σεντόνια, μπουφάν, αλλά και νέα είδη με το καρτελάκι τους, ενώ παράλληλα θα διατίθενται δωράκια και για παιδιά.

Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν στο βρεφοκομείο «Ο Άγιος Στυλιανός», με τους διοργανωτές να απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν την πρωτοβουλία, συνδυάζοντας τις αγορές τους με έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό.