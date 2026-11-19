Τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για μία ακόμη θητεία στην προεδρία της FIFA εξέφρασε την Πέμπτη η Ένωση Αραβικών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UAFA).

Σε ανακοίνωσή της, η UAFA υπογράμμισε ότι η απόφασή της αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών και της συνεισφοράς του Ινφαντίνο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πρωτοβουλίες του, σε συνδυασμό με το έργο της διοίκησης της FIFA, έχουν συμβάλει στη συνεχή ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της FIFA είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο του 2027.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Ινφαντίνο θα βρεθεί αντιμέτωπος με αντιπάλους στην εκλογική διαδικασία, καθώς το 2019 και το 2023 είχε επανεκλεγεί χωρίς να υπάρξει άλλη υποψηφιότητα.

Η FIFA ανακοίνωσε την Πέμπτη (19/11) ότι απέναντι στον Ιταλοελβετό παράγοντα θα βρεθούν ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, κι ο επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Κόζο Τατζίμα.

Την ίδια ώρα, ο Ινφαντίνο έχει δεχθεί επανειλημμένα πιέσεις να παραιτηθεί, μετά την κατάρρευση του σχεδίου FIFA Forward Enterprise (FFE). Η πρότασή του προέβλεπε την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε έναν νέο φορέα, ο οποίος θα αναλάμβανε τον έλεγχο εμπορικών δικαιωμάτων που συνδέονται με κορυφαίες διοργανώσεις της FIFA, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ένωση Αραβικών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών ιδρύθηκε το 1974 και εκπροσωπεί 22 εθνικές ομοσπονδίες από την Αφρική και την Ασία. Η δημόσια στήριξή της προσθέτει στην υποψηφιότητα Ινφαντίνο την υποστήριξη ενός καθιερωμένου περιφερειακού ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ