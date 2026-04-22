FIBA: Στη Γαλλία το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031 – Σε ποιες πόλεις θα διεξαχθούν οι αγώνες

Στη Γαλλία αναμένεται να διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2031, με τους αγώνες να φιλοξενούνται σε τρεις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της FIBA, η διοργάνωση θα μοιραστεί σε Παρίσι, Λιλ και Λυών και θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2031.

Το Παρίσι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς της διοργάνωσης, καθώς θα φιλοξενήσει την τελική φάση, αναδεικνύοντας τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Υπενθυμίζεται πως η επόμενη διοργάνωση του 2027 έχει ήδη ανατεθεί στο Κατάρ, ενώ η Γερμανία είναι η κάτοχος του τίτλου, μετά τη νίκη της στον τελικό του 2023.