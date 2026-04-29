Φεστιβάλ Παιδείας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης «Αριστοτέλεια 2026»

Ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παιδείας«Αριστοτέλεια 2026», διοργανώνει την Πέμπτη 30 Απριλίου δύο σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και το ταλέντο των μαθητών των σχολείων της περιοχής.

Στις 19:00, στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο, στη Θεατρική Σκηνή «Σοφία Βέμπο», οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων θα παρουσιάσουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα χορού.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα σύγχρονου, κλασικού και νεοκλασικού χορού, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και την αφοσίωση των μαθητών στη χορευτική τέχνη.

Στις 19:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μενεμένης «ΑΣΤΡΟΝ», οι μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων θα παρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση «Support Hara», η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα «Μικρός Βορράς». Η παράσταση πραγματεύεται σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα μέσα από τη ματιά των μαθητών, δίνοντας χώρο στις σκέψεις και στις εμπειρίες τους. Μετά το τέλος της παράστασης θα ακολουθήσει ομιλία της ψυχολόγου κ. Σοφίας Σοκόλη, η οποία θα αναπτύξει θέματα σχετικά με το περιεχόμενο και τα μηνύματα του έργου.

Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό και αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία να στηρίξουμε τις προσπάθειες των μαθητών και να αναδείξουμε τον ρόλο της τέχνης και της παιδείας στη σχολική και κοινωνική ζωή.