Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Φαίνεται πως η αποχώρηση της Χρύσας Γκαβανίδου από το εθνικό συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και το κόμμα λειτούργησε ως το εφαλτήριο για να έρθουν στην επιφάνεια τα ζητήματα οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Στελέχη του κόμματος, που μέχρι σήμερα επέλεγαν την σιωπή, έχουν αλλάξει στάση. Παράλληλα πλανάται στον αέρα, ότι εκτός από την κ. Γκαβάνίδου, θα ακολουθήσουν και άλλα στελέχη. Αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε στην πράξη.

” Η άνιση μεταχείριση και τα οργανωτικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα υποβαθμίζουν τον αγώνα των μελών κι αυτό προβληματίζει σε πολλά επίπεδα”, γράφει στην επιστολή της η κ. Γκαβανίδου.

Προφανώς και “φωτογραφίζει” το συντονιστικό συμβούλιο Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. ” Από τότε που τοποθετηθήκαμε έχουμε συνεδριάσει τρεις φορές”, είπε στο myportal μέλος του οργάνου. Σημειώνεται πως η συντονιστική επιτροπή ανακοινώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου. Διαθέτει 16 μέλη στην Α’ Θεσσαλονίκης και 8 στην Β’ και συνεδριάζει σε καφέ, αφού δεν διαθέτει γραφεία.

Σε επίπεδο εκδηλώσεων το Σάββατο 7 Νοεμβρίου έγινε μία συνάντηση μελών και φίλων του κόμματος, ακολουθήσε η εκδήλωση για την ακρίβεια που έγινε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και χθες μία ακόμη συνάντηση μελών και φίλων του κόμματος στον δήμο Παύλου Μελά. Προγραμματισμένη είναι μία ακόμη για τις 20 Νοεμβρίου στον δήμο Νεάπολης – Συκεών.

Παράλληλα όπως επισημαίνουν στο myportal στελέχη του κόμματος δεν υπάρχει παρουσία της ΕΛ.Α.Σ. σε εκδηλώσεις, γεγονότα που συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως υπενθυμίζουν, τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 26 Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση στον δήμο Παύλου Μελά

Χθες το βράδυ πάντως μέλη και φίλοι του κόμματος συγκεντρώθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο “Χ. Τσακίρης” του δήμο Παύλου Μελά. Εισηγήτρια ήταν η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας Νεκταρία Αγγελάκη, η οποία αναφέρθηκε στις έξι “αιχμές” του κόμματος. Αύξηση μισθών, αντιμετώπιση τη ακρίβειας, φορολογική δικαιοσύνη, ισχυρό σύστημα υγείας, δημόσια παιδεία, ισχυρή δημοκρατία και διαφάνεια.

” Δεν ζητάμε λευκή επιταγή από τους πολίτες, αλλά να μας κρίνουν για το πρόγραμμα μας. Για αυτό και ξεκινάμε από τα κάτω”, είπε η κ. Αγγελάκη.

Στη εκδήλωση ήταν παρών το μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ιδρύματος “Αλέξης Τσίπρας” Άρης Στυλιανού, τα μέλη του εθνικού συμβουλίου Άκης Σακισλογλου , Μίλτος Τοσκας, Δημήτρης Ακριτίδης. Επίσης ο δημοτικός σύμβουλος Παύλου Μελά Ιάκωβος Αβραμίδης.

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