Φάρσα εις βάρος του Θάνου Ντόκου: Η κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδική επίθεση – Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Κυβερνητικά στελέχη αποδίδουν σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο εμφανίζεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνομιλεί δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα, όπως αναφέρουν, πρόκειται για Ρώσους φαρσέρ που δημοσιοποίησαν το βίντεο.

«Καμία διαρροή απόρρητων πληροφοριών»

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από τη συνομιλία δεν προέκυψε διαρροή εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών. Τονίζεται επίσης ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα περιβάλλον αυξημένων υβριδικών απειλών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι φαρσέρ.

Αντιδράσεις αντιπολίτευσης

Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις και θέτει θέμα παραίτησης του κ. Ντόκου, με τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει ότι, μετά την παραδοχή για τη γνησιότητα του υλικού, «η παραίτησή του είναι μονόδρομος».

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβερνητική διαχείριση, κάνοντας λόγο για θεσμικά κενά και κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια της χώρας, ενώ η Ελληνική Λύση και η Νίκη ζητούν επίσης πολιτικές ευθύνες.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ρώτησε δημόσια: «Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;».

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.