Fars – Tasnim: Ιράν και ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε συμφωνία

Τα ημιεπίσημα πρακτορεία του Ιράν μεταδίδουν ότι οι τρεις γύροι συνομιλιών του Ιράν με τις ΗΠΑ που παρατάθηκαν μέχρι τα ξημερώματα και είχαν διάρκεια άνω των 15 ωρών, δεν κατέληξαν σε συμφωνία με τις διαφορές να παραμένουν.

Ωστόσο η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την Κυριακή.

Μέχρι τη 1:57 π.μ. τοπική ώρα στην Ισλαμαμπάντ, οι τριμερείς διαπραγματεύσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.