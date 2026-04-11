ΔΙΕΘΝΗ

Fars – Tasnim: Ιράν και ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε συμφωνία

από Team MyPortal.gr
sms

Τα ημιεπίσημα πρακτορεία του Ιράν μεταδίδουν ότι οι τρεις γύροι συνομιλιών του Ιράν με τις ΗΠΑ που παρατάθηκαν μέχρι τα ξημερώματα και είχαν διάρκεια άνω των 15 ωρών, δεν κατέληξαν σε συμφωνία με τις διαφορές να παραμένουν.

Ωστόσο η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την Κυριακή.

Μέχρι τη 1:57 π.μ. τοπική ώρα στην Ισλαμαμπάντ, οι τριμερείς διαπραγματεύσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

FacebookTwitterLinkedinEmail