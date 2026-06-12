Φαρμακείο παράνομων ουσιών στο Χαλάνδρι: Αναζητείται Βρετανός συνεργός του 51χρονου

Oλόκληρη βιομηχανία αντιγραφής φαρμακευτικών σκευασμάτων και κατασκευής ουσιών ντόπινγκ είχε στήσει στο Χαλάνδρι φαρμακοποιός, στο υπόγειο του φαρμακείου του. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε 90 χώρες.

Το παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντοπινγκ λειτουργούσε εδώ και έξι μήνες, κρυμμένο στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Ο 51ετών ιδιοκτήτης οδηγείται την Κυριακή στον ανακριτή όπου παρουσιάστηκαν ήδη τέσσερις εμπλεκόμενοι.

Ο κατηγορούμενος, όπως αναγράφει στα social media όπου προωθούσε και τα παράνομα φάρμακά του, είχε πιστοποιηθεί για τα χειροποίητα σκευάσματα, ενώ έκανε και ομιλίες σε διεθνή φόρουμ.

΄«Σε βάρος του είχαν γίνει πολλαπλές καταγγελίες και μάλιστα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση είχαν καταγγελίες και από χώρες του εξωτερικού για κυκλοφορία και αποστολή παράνομων σκευασμάτων», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς.

Τα κλειδιά του υπογείου είχαν 10 άτομα, μέλη του κυκλώματος και επιφανείς επιστήμονες, βιολόγοι και φαρμακοποιοί, όπου καθημερινά εργάζονταν παρασκευάζοντας πληθώρα φαρμάκων. Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρεται να είχε και άλλη εταιρεία στο Χαλάνδρι, ιδιοκτησίας Βρετανού υπηκόου, ο οποίος αναζητείται.

Γιατροί φαντάσματα

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότιτι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή των σκευασμάτων,ήταν αμφιβόλου προελεύσεως με συνταγογράφηση από γιατρούς φαντάσματα. Είχαν διακινήσει περισσότερα από 15.000 δέματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και ο τζίρος το 1.000.000 ευρώ. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε κωδικές ονομασίες, για να παραπλανά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

«Δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που θα καθιστούσαν τη δράση τους ως εγκληματική», δήλωσε ωστόσο, συνήγορος μίας εκ των υπαλλήλων του φαρμακείου.

Ανάμεσα στα σκευάσματα που εντοπίστηκαν ήταν φάρμακα για απώλεια βάρους, προϊόντα για τη στυτική δυσλειτουργία, αναβολικές ουσίες και σκευάσματα φαρμακοδιέγερσης. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η διαπίστωση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν ουσίες που βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και δεν έχουν εγκριθεί για ευρεία χρήση.