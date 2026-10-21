Φαραντούρης κατά Έντι Ράμα για συλλήψεις στον Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα

Αστυνομική βία και συλλήψεις από την αλβανική αστυνομία στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα καταγγέλλει με γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλαος Φαραντούρης.

Κατά τη διάρκεια των σφοδρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων χθες στα Τίρανα, δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας εισέβαλαν στον προαύλιο χώρο του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού, καταδιώκοντας και συλλαμβάνοντας βίαια διαδηλωτές που αναζήτησαν εκεί καταφύγιο.

Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας καταδίκασε το γεγονός, τονίζοντας ότι παραβιάστηκε ο ιερός χαρακτήρας του χώρου και υπογραμμίζοντας ότι οι χώροι λατρείας δεν πρέπει να μετατρέπονται σε πεδία συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. Η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει την ανησυχία της για την αστυνομική βία ενάντια στις φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Δεδομένου ότι ο σεβασμός των θρησκευτικών χώρων και των τόπων λατρείας αποτελεί πυλώνα του κράτους δικαίου και του δυτικού πολιτισμού από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα, ο Νικόλας Φαραντούρης προχώρησε σε σχετική παρέμβαση με την οποία ζητά την ενδελεχή ενημέρωση της Επιτροπής για το συγκεκριμένο περιστατικό αστυνομικής βίας εντός του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα. Ταυτόχρονα, ζητά από την Επιτροπή να διευκρινίσει:

α) πώς αξιολογεί τη στάση των αλβανικών αρχών, σε σχέση και με το καθεστώς της Αλβανίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας και

β) σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προς την κυβέρνηση της Αλβανίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοια περιστατικά.

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία και η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, γνωστές και ως «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026 και γενικεύτηκαν μαζικά στα μέσα Μαΐου του 2026.

Οι κινητοποιήσεις χιλιάδων πολιτών πυροδοτήθηκαν από τα σχεδία για μια τεράστια, πολυτελή τουριστική επένδυση ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη λιμνοθάλασσα Νάρτα στο Ζβέρνετ (κοντά στον Αυλώνα) και στο νησί Σαζάν, ένα έργο που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι κάτοικοι αντέδρασαν έντονα, καθώς η περιοχή είναι προστατευόμενος βιότοπος, διάσημος για τα ροζ φλαμίνγκο του, τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Στις 30 Μαΐου 2026, κυκλοφόρησε βίντεο που έδειχνε άνδρες ιδιωτικής ασφάλειας και αστυνομικούς να απομακρύνουν βίαια διαδηλωτές από την παραλία. Αυτό προκάλεσε οργή και μετέφερε το κέντρο των διαδηλώσεων στα Τίρανα, όπου ξεκίνησαν καθημερινές πορείες.

Καταγγελίες για κυβερνητική διαφθορά

Το περιβαλλοντικό ζήτημα έφερε στην επιφάνεια βαθύτερη δυσαρέσκεια. Η αντιπολίτευση και οι πολίτες κατηγορούν την κυβέρνηση Ράμα για εκτεταμένη διαφθορά, διασπάθιση δημόσιου χρήματος και αυταρχισμό, ειδικά μετά από έρευνες που ενέπλεξαν κορυφαίους υπουργούς.

Τον Οκτώβριο η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά όταν στο κίνημα προσχώρησαν μαζικά οι φοιτητές και οι μαθητές. Οι νέοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος σπουδών, την ακρίβεια, την ανεργία και την έλλειψη προοπτικών στη χώρα.

Οι διαδηλώσεις έχουν λάβει πλέον βίαιο χαρακτήρα με καθημερινές συγκρούσεις, ρίψεις μολότοφ, χρήση δακρυγόνων και αύρας νερού από την αστυνομία, ενώ ο Έντι Ράμα αρνείται να παραιτηθεί, κάνοντας λόγο για «υβριδικό πόλεμο» και ξένο δάκτυλο.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης σε δηλώσεις του απ’ το Στρασβούργο κάνει λόγο για «απάράδεκτη κατάλυση του θρησκευτικού ασύλου» και ζητά «τον απόλυτο σεβασμό των ιερών χώρων και ναών» στη γειτονική Αλβανία. «Καλούμε την Κομισιόν να τοποθετηθεί αλλά και την Ελληνική Κυβέρνηση να πάρει θέση για τις απαράδεκτες πράξεις βίας των αλβανικών Αρχών», καταλήγει ο Νικόλας Φαραντούρης.