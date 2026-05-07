Φαραντούρης για Κύπρο, οριοθέτηση ΑΟΖ και Κυπριακό στο Ευρωκοινοβούλιο

Με πολιτικές ειδήσεις και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες εκδήλωση για την Κύπρο με συνδιοργανωτές τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας και το δίκτυο ελληνικής κοινότητας Βρυξελλών Αργώ.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής και Καθηγητής Δικαίου της ΕΕ, ο Σπύρος Παππάς, Πρόεδρος του Brussels Hellenic Network Argo, ο Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρο της Ομάδας S&D, ο Ανδρέας Παπασταύρου, Πρέσβης ε.τ. στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, ο Στέλιος Περράκης, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, ο Πάνος Γρηγορίου, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και ο Θόδωρος Κατσούφρος, Στέλεχος του Δικαστηρίου της ΕΕ. Τοποθετήθηκαν επίσης ο Κύπριος ευρωβουλευτής Γεώργιος Γεωργίου και ο Έλληνας ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου.

Ο ρόλος του Ευρωδικαστηρίου για την οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου

Όπως επισήμαναν οι ομιλητές, η Κύπρος αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο μετά την μετατόπιση του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ενώ στο τραπέζι ξαναμπαίνουν ενεργειακά δίκτυα και η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η πρόταση του Θεόδωρου Κατσούφρου για προσφυγή Ελλάδας και Κύπρου στο Δικαστήριο της ΕΕ δυνάμει του ά. 273 της ΣΛΕΕ κατόπιν συνυποσχετικού, ώστε να εξεταστεί η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Ένταξη Φαραντούρη στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιατών

Την ένταξη του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών καλωσόρισε στο περιθώριο της εκδήλωσης ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος S&D Γιάννης Μανιάτης, ενώ με θερμά λόγια για τη συμβολή του στην ευρωομάδα της Αριστεράς τον κατευόδωσε ο Κύπριος ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου. Η επίσημη ανακοίνωση για την ένταξη Φαραντούρη στην ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών θα γίνει από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέστολα στην προσεχή Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.