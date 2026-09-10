Φανή Μπλιούμη: «Το εμπόριο αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των πόλεων»

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στο Περίπτερο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην 90ή ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε η θεματική συζήτηση «Κέντρα Πόλεων & Εμπόριο: Πώς δημιουργούμε ζωντανές, προσβάσιμες και εμπορικά ισχυρές πόλεις».

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Φανή Μπλιούμη, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ και ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης, Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Πλάκας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι σχέσεις των Δήμων με τις τοπικές αγορές, οι παρεμβάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τα εμπορικά κέντρα των πόλεων, καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον εμπορικό κόσμο.

Η κα. Μπλιούμη υπογράμμισε ότι το εμπόριο αποτελεί βασικό πυλώνα της ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας των αστικών κέντρων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη ζωντάνια, την ελκυστικότητα και την κοινωνική συνοχή των πόλεων. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάδειξης των παραδοσιακών εμπορικών κέντρων, στη διασύνδεση του τοπικού εμπορίου με τις τουριστικές ροές και στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών που ενισχύουν την προσβασιμότητα και την εμπορική δραστηριότητα.

Παράλληλα, τόνισε τον κομβικό ρόλο των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων στον σχεδιασμό και τη διαχρονική επιτυχία αντίστοιχων παρεμβάσεων και πρότεινε την από κοινού διερεύνηση της ένταξης σχετικών δράσεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ο κ. Αλεξανδρίδης, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προβολή και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τις τοπικές εμπορικές αγορές, μέσα από διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Επισήμανε ότι η οργανωμένη ανάπτυξη των εμπορικών κέντρων των πόλεων μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο λειτουργίας και να δώσει ώθηση στο σύνολο της τοπικής αγοράς.

Κλείνοντας, οι δύο συνομιλητές ανέδειξαν τη σημασία του σταθερού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ Δημοτικών Αρχών και εμπορικού κόσμου, με στόχο αυτή η συνεργασία να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και οι τοπικές αγορές της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες από τα Βαλκάνια και άλλες διεθνείς αγορές.