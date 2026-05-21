Φάμελλος στη Βουλή: Μεθοδεύετε τη συγκάλυψη, αυτές είναι πρακτικές παρακράτους

Οξεία επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στη συζήτηση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΠΕ, κατηγορώνττας την για συγκάλυψη

«Η χώρα έχει περιέλθει σε μία εποχή μείζονος κρίση», είπε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε: «Όσο υπάρχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα συγκαλυφθούν όλα και ποιος ξέρει πόσα άλλα σκάνδαλα έχετε θάψει».

«Αυτές είναι πρακτικές παρακράτους και μαφίας. Απέναντι στα σκάνδαλα εμείς διεκδικούμε Δικαιοσύνη», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

«Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα τσιφικοποίηση, την ώρα που γίνεται πάρτυ δισεκτομμαυρίων με τους φραπέδες και φτωχοποιούνται οι αγρότες», ανέφερε ο κ. Φάμελλος και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την απαξίωση της κας Κοβέσι

«Γελοιοπούνται κάθε μέρα και περισσότερο. Όλοι οι αγρότες γνωρίζουν πώς δόθηκαν οι επιδοτήσεις, τα γραφεία των υπουργών είναι γραφεία ρουσφετιών και έτσι εκβιάζετε και τους υπόλοιπους για να ζητήσουν μια νόμιμη ανάγκη. Ο ελληνικός λαός είναι τίμιος και δεν ανέχεται τις λαμογιές της ΝΔ» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε ότι η στάστη της κυβέρνησης είναι ο ορισμός της συγκάλυψης. Η κυρία Αραμπατζή στην αρχή ζήτησε προκαταρκτική και στη συνέχεια είπε ότι σέβεται την απόφαση της πλειοψηφίας. Το είπατε ξεδιάντροπα. Δεν θέλετε να ερευνηθεί»