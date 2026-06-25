Φάμελλος στη Βουλή: Κόμμα σκανδάλων η ΝΔ – Ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Επίθεση στην ΝΔ για το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας λόγο για «μείζον σκάνδαλο παράνομης χρήσης δεδομένων για κομματικό όφελος».

Όπως είπε, η δικαστική απόφαση αποτελεί «κόλαφο» για τη ΝΔ, καθώς καταδικάστηκαν ευρωβουλευτής, γενικός γραμματέας που είχε τοποθετηθεί από τον πρωθυπουργό και δύο κεντρικά στελέχη του κόμματος.

Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «έκλεψε τα προσωπικά δεδομένα 25.000 εκλογέων και τα μετέτρεψε σε κομματικές λίστες», ενώ κατηγόρησε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι αντί να προστατεύσει τα δεδομένα «τα έκανε fake volant για ψηφοθηρικούς σκοπούς». Μίλησε για «κυβέρνηση σκανδάλων» και για «τον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Αναφερόμενος στα προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας, ο Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ήταν «απούσα» ενώ η κατάσταση κλιμακωνόταν. Υποστήριξε ότι έπρεπε να έχει αναλάβει πρωτοβουλία συνεννόησης με όλους τους εμπλεκόμενους, αντί να αφήνει την υπόθεση να φτάσει «στο όριο επιβίωσης ανθρώπινης ζωής». Χαιρέτισε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων να διακόψει την ανάπλαση και να συμβάλει στη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή, χαρακτηρίζοντάς την «νίκη της αυτοδιοίκησης και ήττα μιας ανάλγητης δεξιάς».

Για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ο Φάμελλος υποστήριξε ότι η Αυτοδιοίκηση «περνά τις χειρότερες μέρες της», με υποβάθμιση υπηρεσιών, αύξηση δημοτικών τελών και ιδιωτικοποιήσεις που «αδειάζουν το πορτοφόλι των δημοτών». Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δίνει «λιγότερα χρήματα και περισσότερες αρμοδιότητες» στους δήμους, οδηγώντας σε «κλασική επιλογή ασφυξίας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος, εξέφρασε αρχικά τη «βαθιά θλίψη» του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεγάλη καταστροφή από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας αμέριστη συμπαράσταση στον δοκιμαζόμενο λαό και στην ελληνική κοινότητα της χώρας.