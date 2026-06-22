Φάμελλος: Σχέδιο Μητσοτάκη η ακρίβεια για να κλέβει από τους πολίτες και τους επαγγελματίες και να θησαυρίζουν τα καρτέλ

Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο, Απόστολο Ραυτόπουλο, αλλά και με εκπροσώπους της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

«Ενώ η ακραία ακρίβεια τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, ο κ. Μητσοτάκης ξοδεύει εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών για καμπάνιες και εργαλεία, που το μόνο που κάνουν είναι να εκπαιδεύουν τους καταναλωτές στην ακρίβεια. Και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή όπου η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι στο χαμηλότερο επίπεδο της Ε.Ε. και ενώ έχουμε αρνητικά ρεκόρ ως χώρα στην Ευρώπη στον πληθωρισμό και στο κόστος στέγασης» ανέφερε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «ο πρόεδρος του κόμματος αφού ανέδειξε το υψηλό ποσοστό της ακρίβειας στα βασικά προϊόντα (γαλακτομικά, ελαιόλαδο, τηλεπικοινωνίες, καύσιμα, κ.α) στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, άσκησε σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για το “posokanei”». «Το ερώτημα δεν είναι “πόσο κάνει το κάθε προϊόν”, αλλά “γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη”. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, όπως κάνει το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει μικρό εύρος αγοράς, προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί ή και παλαιές τιμές» είπε, και συμπλήρωσε πως η νέα ανεξάρτητη Αρχή για την ακρίβεια που ανακοίνωσε η κυβέρνηση «το μόνο που κάνει είναι να επιβλέπει και να μας εκπαιδεύει στην ακρίβεια».

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε πως η ακρίβεια «είναι σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για να κλέβει από τους πολίτες και τους επαγγελματίες και να θησαυρίζουν τα καρτέλ» και επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ: «Η πρώτη είναι η άμεση μείωση των έμμεσων φόρων, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στα φάρμακα, μέχρι και μηδενισμός για ένα διάστημα. Το δεύτερο είναι ο δημόσιος έλεγχος στα ουσιαστικά πεδία της αγοράς που είναι το ρεύμα και η ενέργεια, τα καύσιμα και οι τράπεζες, γιατί εκεί είναι τα μεγάλα καρτέλ αισχροκέρδειας. Και το τρίτο είναι ένας ουσιαστικός έλεγχος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με πλαφόν κέρδους, διότι οι ενδιάμεσοι και οι πολυεθνικές θησαυρίζουν».

Τη θέση πως «πρέπει να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα» εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ένωσης, Απόστολος Ραυτόπουλος. «Από τα διυλιστήρια στο πρατήριο και από το χωράφι στο ράφι ή από την πολυεθνική στον καταναλωτή» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε και το φαινόμενο πως είδη πρώτης ανάγκης στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβά από το εξωτερικό.

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας, η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και το μέλος της ΚΕ Ιωάννα Λιούτα. Εκ μέρος της ΕΕΚΕ συμμετείχε ο πρόεδρος Απόστολος Ραυτόπουλος, τα μέλη του ΔΣ Μανώλης Μπεμπένης και Βασίλης Ζαβογιάννης, ο επιστημονικός συνεργάτης Παναγιώτης Καλόφωνος και ο δικηγόρος Γιώργος Μελισσάρης.