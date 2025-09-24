Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα

Στη σημερινή ομιλία του από την Ολομέλεια, ο Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε τις κύριες θέσεις και επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Από τη στάση της Ελλάδας στα διεθνή ζητήματα και τις σχέσεις με τον ΟΗΕ, την ΕΕ και την Παλαιστίνη, μέχρι τα οικονομικά, την ακρίβεια.

Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι επικίνδυνη η μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική που μας απομονώνει όλο και περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει λόγο για «απαράδεκτες αναθεωρητικές απόψεις της Τουρκίας». Σχολιάζοντας, δε, την ομιλία Τραμπ, είπε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος «απαξίωσε τον ίδιο τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική κρίση», τονίζοντας πως «η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι απέναντι στον τραμπισμό».

Για την Παλαιστίνη τόνισε ότι η «σιωπή για τη γενοκτονία στη Γάζα ακολουθεί το δόγμα του “πιστού συμμάχου” – επιζήμιο για τα συμφέροντα της χώρας μας. Απαιτείται αλλαγή και ριζική ανατροπή στην εξωτερική πολιτική».

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, εκφράζοντας την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο «δίκαιο αίτημά του». «Η Πολιτεία οφείλει να κινητοποιηθεί. Είναι ηθική υποχρέωσή της να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι. Η υποκρισία και η αδιαφορία δεν μπορεί να είναι απάντηση», είπε.

Όσον αφορά το τρέχον νομοσχέδιο για την Εθνική Οικονομία, σχολίασε πως «η οικονομία πάει καλά μόνο για τους λίγους που υπηρετεί η κυβέρνηση», όπως τις τράπεζες και τα funds, ενώ, όπως είπε, ο λαός βλέπει παντού «αδιέξοδα και προβλήματα», όπως την γενικότερη ακρίβεια από το σούπερ μάρκετ μέχρι τα ενοίκια. Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιλέγει τη «σιωπή» και γι΄ αυτό, εξήγησε πως κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια, προκειμένου «να αναγκαστεί να έρθει στη Βουλή». Καταλόγισε, μάλιστα, στην κυβέρνηση σκοπιμότητα και «πολιτική επιλογή» για την μη αντιμετώπιση της ακρίβειας, που έχει ως αποτέλεσμα την φτωχοποίηση των πολιτών. «Υπάρχουν λύσεις. Πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Υπάρχει λύση και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της αγοράς. Υπάρχει λύση και για τη μείωση των έμμεσων φόρων», είπε μεταξύ άλλων ο Σ. Φάμελλος, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά και στις προτάσεις που έχει καταθέσει επανειλημμένα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκειμένου να «ανασάνει η Ελλάδα».

Σχετικά με την ευλογιά τόνισε: «Γιατί το νου σας τον έχετε σε “χασάπηδες και φραπέδες” και όχι σε μια στρατηγική στην κτηνοτροφία;».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Φάμελλος είπε πως «έχουμε καταθέσει πρόταση που θα φορολογεί δίκαια τον μεγάλο πλούτο και τα μερίσματα και θα τα δίνει για κοινωνικό κράτος».

«Αποτυχία της κυβέρνησης η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης»

Σημείωσε επίσης, αποτυχία της κυβέρνησης στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Υπογράμμισε ότι η ΔΕΘ είναι αναπτυξιακός θεσμός που πρέπει να ισχυροποιηθεί και να παραμείνει δημόσια, με διοίκηση στους φορείς της Θεσσαλονίκης. «Η ΔΕΘ πρέπει να φύγει από το Υπερταμείο. Είναι το αίτημα της πόλης. Και να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, στο Δημόσιο, στη Θεσσαλονίκη, στους εργαζομένους της και στους φορείς της. Αυτή είναι η πρόταση και η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ», είπε.

Κλείνοντας, ο Σ. Φάμελλος σχολίασε πως η κυβέρνηση αντί για μεταρρυθμίσεις επιδίδεται σε συνεχή σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που «τραυματίζουν τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και στερούν εκατομμύρια πόρους» και την κάλεσε να παραιτηθεί γιατί διαφορετικά, θα την «παραιτήσει ο λαός». «Η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα σταθεί στο πλευρό της κοινωνίας. Όχι μια κυβέρνηση που γυρίζει την πλάτη της στους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ για να στηρίξει μία προοδευτική Ελλάδα, απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής», κατέληξε, απευθύνοντας έκκληση για «σύνθεση δυνάμεων».

