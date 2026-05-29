Φάμελλος: Η Ιδρυτική Διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική – Τι δήλωσε για διαγραφή Πολάκη

«Η κοινωνία λέει ότι δεν πάει άλλο και ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του σήμερα στον ΑΝΤ1, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έγκαιρα» μίλησε για την ανάγκη ενός «ενωτικού προοδευτικού σχήματος».

«Η βασική μου στρατηγική ήταν η ενότητα του προοδευτικού χώρου», σημείωσε ο Σ. Φάμελλος, σχολιάζοντας πως περίμενε το προηγούμενο διάστημα «να έχουν γίνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση».

Όσον αφορά τις εξελίξεις με το νέο κόμμα του Αλ. Τσίπρα, εκτίμησε ότι «έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο» και ότι η Ιδρυτική Διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. δημιουργεί «τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική». «Εμείς είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική», πρόσθεσε, δηλώνοντας πως αυτή θα είναι και η κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. «Έχουμε την ίδια αφετηρία. Δουλέψαμε μαζί. Δημιουργείται τώρα ένα ερώτημα: Θα είμαστε όλοι μαζί;», διερωτήθηκε.

«Οποιαδήποτε συζήτηση για εναλλακτικά plan B, plan C δείχνουν και έλλειψη αφοσίωσης και συνέπειας», διαμήνυσε ο Σ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά στην ΚΕ και καλώντας όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ο Σ. Φάμελλος παραδέχτηκε ότι υπήρξαν «τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δημιούργησαν αναστάτωση και μια εικόνα που δεν συμβάλλει στο σκοπό που έχουμε επιλέξει», επισημαίνοντας ότι οι προηγούμενες αποφάσεις του Συνεδρίου και της ΚΕ που διακήρυτταν την ανάγκη για ενότητα σε ολόκληρο τον προοδευτικό χώρο και αναγνώριζα τον καθοριστικό ρόλο του Αλ. Τσίπρα ψηφίστηκαν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία.

«Θα αναλάβω πρωτοβουλίες. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα, σε μία ασάφεια. Χρειάζονται ξεκάθαρα πράγματα. Θα ζητηθούν απαντήσεις και ευθύνες», δήλωσε αναφορικά με την επόμενη μέρα του κόμματος, ενώ ερωτηθείς για την διαγραφή του Παύλου Πολάκη, σχολίασε ότι απαξιώνοντας δημόσια τον ίδιο, ως πρόεδρο του κόμματος αμφισβήτησε και την «αξιοπιστία του κόμματος». Εξήγησε, τέλος, ότι εφόσον δεν είναι μέλος της Κ.Ο. ο Πολάκης δεν θα είναι στην ΚΕ. «Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης», επανέλαβε ο Σ. Φάμελλος.