Φάμελλος για θάνατο Βάγιας Νέστορα: «Σοκ και οδύνη στην κοινωνία – Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι»

Τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς την Αφροδίτη Νέστορα και τους οικείους της για την απώλεια της μητέρας της εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος : «Η τραγική αυτή είδηση έχει προκαλέσει σοκ και οδύνη στην κοινωνία».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, «οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, προκειμένου οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν».

Υπογραμμίζει επίσης ότι «…η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια Δημοκρατία, η οποία έχει την πρωταρχική υποχρέωση να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή».