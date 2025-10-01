F1: Ασύλληπτο το κόστος των νέων καυσίμων

Μέχρι και το τέλος της φετινής σεζόν οι ομάδες χρησιμοποιούν καύσιμα τύπου E10, τα οποία έχουν 10% περιεκτικότητα σε αιθανόλη. Τα συγκεκριμένα καύσιμα κοστίζουν κοντά στα 20 ευρώ ανά λίτρο.

Το γέμισμα του ντεπόζιτου ενός ρεζερβουάρ σε μονοθέσιο F1, λοιπόν, κοστίζει κοντά στα 250 ευρώ. Σίγουρα η τιμή αυτή είναι αρκετά τσιμπημένη, όταν συγκριθεί με εκείνη των καυσίμων που χρησιμοποιούμε εμείς για τις καθημερινές μας μετακινήσεις. Ωστόσο μιλάμε για την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και μία τέτοια διαφορά είναι μάλλον αναμενόμενη.

Βέβαια οι ομάδες θα αναπολούν με νοσταλγία αυτές τις τιμές από του χρόνου. Και αυτό επειδή το κόστος των καυσίμων από το 2026 εκτοξεύεται στα… ουράνια! Τα νέα πλήρως βιώσιμα καύσιμα που θα χρησιμοποιούν τα μονοθέσια του χρόνου θα κοστίζουν 210+ ευρώ ανά λίτρο!

Ναι, καλά διαβάσατε! Από το 2026 οι ομάδες θα πληρώνουν για ένα λίτρο καυσίμου όσο πληρώνουν σήμερα για να γεμίσουν ολόκληρο το ρεζερβουάρ. Η αύξηση του κόστους είναι ασύλληπτη ακόμη και για τα δεδομένα της F1.

Μπορεί τα χρήματα που ξοδεύουν για καύσιμα οι ομάδες να εξαιρούνται από το όριο μπάτζετ των 183 εκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσει από το 2026. Ωστόσο το κόστος της πλήρωσης των ρεζερβουάρ παραμένει δυσβάσταχτο κυρίως για τις μικρότερες ομάδες. Η κάθε ομάδα θα πληρώσει περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στη διάρκεια της επόμενης σεζόν για τα νέα καύσιμα. Όσο, δηλαδή, κοστίζει η κατασκευή τεσσάρων σασί!

Προφανώς υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις από επικεφαλής ομάδων. Για την ώρα, όμως, οι όποιες συζητήσεις γίνονται παρασκηνιακά. Πολλοί θεωρούν ότι θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε η FIA και η F1 να απορροφήσουν μέρος του δεκαπλασιασμού του κόστους των καυσίμων.