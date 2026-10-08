Φ. Μπελέρης στο Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ευρώπη δεν χωρούν ούτε απειλές πολέμου ούτε αναθεωρητισμός

Σαφές μήνυμα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έστειλε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση «για την κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο μετά τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις».

«Η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στο διάλογο και στους όρους καλής γειτονίας. Δεν διαπραγματεύεται όμως την κυριαρχία της και δεν εκβιάζεται», τόνισε και προσέθεσε: «Στην Ευρώπη δεν χωρούν ούτε απειλές πολέμου ούτε αναθεωρητισμός».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μπελέρης τόνισε πως «Για άλλη μία φορά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία Τουρκία – πρόκληση – για τα ευρωπαϊκά σύνορα» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αυξανόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Στη συνέχεια, μίλησε για τα «Θαλάσσια Πάρκα» που, όπως είπε, «συστήνει παράνομα η Τουρκία», «την επαναφορά του δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”» και έθεσε το ζήτημα «της παράνομης εισόδου τουρκικών αλιευτικών εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», επισημαίνοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται «για τη ζωή και τον βιοπορισμό των Ελλήνων ψαράδων».

«Η Τουρκία κατέχει το ένα τρίτο της Κύπρου, και απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, έχοντας το casus belli σε ισχύ», είπε σε άλλο σημείο της παρέμβασής του ο κ. Μπελέρης, ενώ υπογράμμισε την προσήλωση της Ελλάδας στον «διάλογο και στους όρους καλής γειτονίας», ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι «δεν τίθεται ζήτημα υποχώρησης σε θέματα κυριαρχίας». Όπως είπε, «η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στο διάλογο και στους όρους καλής γειτονίας. Δεν διαπραγματεύεται όμως την κυριαρχία της και δεν εκβιάζεται».

«Στην Ευρώπη δεν χωρούν ούτε απειλές πολέμου ούτε αναθεωρητισμός. Για να μας σέβονται οι εχθροί μας πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Καμία ανοχή σε προκλήσεις κατά κράτους μέλους», είπε, καταλήγοντας ο κ. Μπελέρης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ