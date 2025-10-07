«F/A-XX»: Το νέο υπερόπλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Το «πράσινο φως» για την ανάπτυξη ενός νέου μαχητικού που θα δώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Να σημειωθεί δε, πως μετά από μήνες καθυστέρησης, το Πεντάγωνο θα επιλέξει μόλις αυτή την εβδομάδα την εταιρεία που θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει το επόμενο stealth μαχητικό του Πολεμικού Ναυτικού, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το νέο αυτό μαχητικό αεροσκάφος αναμένεται να κοστίσει πολλά δισεκατομμύρια και θεωρείται πως θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην επίδειξης ισχύος των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα

Οι δύο εταιρείες που ανταγωνίζονται για την παραγωγή του αεροσκάφους «F/A-XX» είναι η Boeing και η Northrop Grumman Corp.

Το νέο αεροπλανοφόρο θα αντικαταστήσει τον στόλο F/A-18E/F Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος είναι ενεργός από τη δεκαετία του 1990.

Την απόφαση να προχωρήσει η παραγωγή του έλαβε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την Παρασκευή (3/10), σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχος.

Το «F/A-XX» θα διαθέτει προηγμένες δυνατότητες, βελτιωμένη εμβέλεια και αντοχή, καθώς και την ικανότητα ενσωμάτωσης τόσο με μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη όσο και με τα συστήματα αεράμυνας του Πολεμικού Ναυτικού που βασίζονται σε αεροπλανοφόρα.

Η ποσότητα των αεροσκαφών που θα κατασκευαστεί, η αξία και το ακριβές χρονοδιάγραμμα του προγράμματος παραμένουν απόρρητα, αλλά προηγούμενες τέτοιες συμβάσεις – όπως αυτή για τα F-35 – άξιζαν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια ζωής τους.

Τα πρώτα αεροσκάφη νέας γενιάς, πάντως, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο 2030, ενώ τα F/A-18 αναμένεται να παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι και το 2040.