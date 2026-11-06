Εύσημα Κομισιόν στην Ελλάδα για το Μεταναστευτικό: Κάνει πολύ καλή δουλειά και αυξάνει τις επιστροφές

Ιδιαίτερα θετική ήταν η αποτίμηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρούνερ, για τις προσπάθειες της Ελλάδας στη διαχείριση του Μεταναστευτικού, με τον ίδιο να αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της χώρας στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων διαδικασιών στα σύνορα και την αύξηση των επιστροφών.

Απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου της «Καθημερινής», Αλεξάνδρας Βουδούρη, σχετικά με την αρχική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα, ο Μπρούνερ υπογράμμισε ότι η χώρα κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή προσπάθεια διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

«Η Ελλάδα είναι, φυσικά, απίστευτα σημαντική για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και παίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειές μας να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές προσπάθειες έχουν θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θετική αξιολόγηση για τις διαδικασίες στα σύνορα και τις επιστροφές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος στην εφαρμογή των νέων διαδικασιών στα σύνορα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις σχετικές προβλέψεις του ευρωπαϊκού πλαισίου.

«Η Ελλάδα κάνει αποτελεσματική χρήση της νέας διαδικασίας στα σύνορα. Αυτά είναι πολύ καλά νέα», σημείωσε, ενώ στάθηκε και στην αύξηση των επιστροφών μεταναστών.

«Η Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά και επίσης αυξάνει τις επιστροφές. Και αυτό στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα από την Ελλάδα στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ καλά νέα», δήλωσε.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η χώρα θα έχει πρόσβαση στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αλληλεγγύης, όπως και κατά το προηγούμενο έτος, στο πλαίσιο της κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.

Η πρόκληση των αφίξεων από τη Λιβύη

Παρά τη συνολική μείωση των αφίξεων κατά μήκος της ανατολικής μεσογειακής διαδρομής, ο Μπρούνερ αναγνώρισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις, ιδιαίτερα λόγω των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη.

Όπως εξήγησε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με χώρες εταίρους κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων θαλάσσιων ταξιδιών και τον περιορισμό των παράτυπων διελεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες παραμένει εξαιρετικά σημαντική.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος συνέδεσε την ελληνική προσπάθεια με τη συνολική λειτουργία του νέου ευρωπαϊκού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης.

«Η Ελλάδα υλοποιεί επίσης το κομμάτι της ευθύνης και της αλληλεγγύης και αυτό ενισχύει συνολικά το κοινό μας σύστημα και συμβάλλει επίσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών», υπογράμμισε.

Η τοποθέτηση του Μπρούνερ συνιστά θετική πολιτική αποτίμηση των ελληνικών προσπαθειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια περίοδο κατά την οποία η εφαρμογή του νέου Συμφώνου και η διαχείριση των πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αποτελούν βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Ταυτόχρονα, η αναφορά στις αφίξεις από τη Λιβύη αναδεικνύει τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται, παρά τη βελτίωση της συνολικής εικόνας στην ανατολική Μεσόγειο.