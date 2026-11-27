Του Βαγγέλη Πλάκα

Οι διαπιστώσεις για την συνεχιζόμενη ερήμωση της Ευρυτανίας είναι γνωστές. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός ή να επικαλεστείς τα δραματικά στατιστικά στοιχεία. Αρκεί μια βόλτα τις καθημερινές ημέρες ακόμη και στην πρωτεύουσα, το Καρπενήσι για να έρθεις αντιμέτωπος κατάματα με το πρόβλημα.

Ακούμε, με ένταση τα τελευταία χρόνια, για πολιτικές και επιδόματα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την απερήμωση της ελληνικής περιφέρειας. Για την περίφημη ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Προφανώς τα επιδόματα δεν λύνουν το πρόβλημα, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης, παραμονής ή και επιστροφής νέων και οικογενειών στους τόπους τους. Αλλά ακόμη και σε αυτές τις πολιτικές, η Ευρυτανία αδικείται. Κατάφωρα. Εξαιρείται, επί παραδείγματι, απο το πρόγραμμα επιδότησης οικονομικής ενίσχυσης 10.000 Ευρώ για μετεγκατάσταση. Ο νομός της χώρας με το μεγαλύτερο πρόβλημα υπογεννητικότητας και εσωτερικής μετανάστευσης έχει μείνει δύο φορές εκτός!

Αλλά το μείζον είναι οι πολιτικές ανάπτυξης, όχι τα επιδόματα. Να υπάρχουν υποδομές, υγεία, επενδύσεις. Πως μπορούν να γίνουν αυτά όταν το κράτος πρώτο είναι αυτό που φεύγει απο τον τόπο με επιχείρημα την απερήμωση του, που υποτίθεται θέλει να αντιμετωπίσει. Φαύλος κύκλος.

Στην προ ημερών επίσκεψή μου στην Ευρυτανία, συζητούσαν οι μόνιμοι κάτοικοι για το κλείσιμο της Εφορίας στο Καρπενήσι. Όχι κλείσιμο αλλά μεταφορά αρμοδιοτήτων και προσωπικού στη Λαμία και υποβάθμιση της ΔΟΥ σε Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης. Λουκέτο δηλαδή ουσιαστικά, ας μην παίζουμε με τις λέξεις. Είχαν προηγηθεί το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, το κλείσιμο ταχυδρομικών καταστημάτων σε κεφαλοχώρια και μια σειρά άλλων αντίστοιχων ενεργειών.

Μα να κρατήσουμε μια υπηρεσία για 10 ανθρώπους; είναι ένα επιχείρημα που ακούγεται. Ναι, ειναι η απάντηση γιατί το κράτος δεν είναι επιχείρηση είναι δημόσιος λειτουργός. Καλά και άγια τα δημοσιονομικά κριτήρια αλλά δεν χωρούν “δια πάσαν νόσον και μαλακίαν”. Οφείλει το κράτος να είναι παρών σε κάθε δυσπρόσιτη ορεινή και νησιωτική περιοχή της χώρας. Διότι όταν φύγει ο εφοριακός, ο γιατρός, ο δάσκαλος θα φύγει και ο τελευταίος κάτοικος και δεν πρόκειται να έρθει ποτέ κανένας νέος, ακόμη και αν το θέλει και το προσπαθεί. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Ας ξεκινήσει λοιπόν το κράτος να επιστρέφει στην περιφέρεια, για να επιστρέφουν και οι πολίτες…

(Φωτογραφία ΑΙ Generated)