Ευρωζώνη: Σταθερή ανάπτυξη 1,3% το γ’ τρίμηνο – Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών

Με θετικό βηματισμό έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του έτους για την οικονομία της Ευρωζώνης, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, παρά τη μερική επιβράδυνση που κατεγράφη σε τριμηνιαία βάση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία (flash estimates) που δημοσιοποίησε η Eurostat, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση (YoY).

Η επίδοση αυτή είναι ελαφρώς υψηλότερη από την ανάπτυξη 1,2% που είχε σημειωθεί το δεύτερο τρίμηνο, αλλά και ανώτερη των προσδοκιών της αγοράς, καθώς οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση 1,1%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (τριμηνιαία βάση – QoQ), ο ρυθμός ανάπτυξης στις 21 χώρες-μέλη της νομισματικής ένωσης επιβραδύνθηκε στο 0,4% από 0,6% το β’ τρίμηνο. Παρά την επιβράδυνση, το ποσοστό αυτό αποδείχθηκε διπλάσιο από την πρόβλεψη των αναλυτών, οι οποίοι τοποθετούσαν την τριμηνιαία επέκταση στο 0,2%.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρέχοντας νέα δεδομένα στους αξιολογητές της νομισματικής πολιτικής ενόψει των επόμενων κινήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.