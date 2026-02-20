Ευρωζώνη: Σε υψηλό τριών μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Σε υψηλό τριών μηνών σκαρφάλωσε το Φεβρουάριο ο ρυθμός ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία της έρευνας των δεικτών PMI που ανακοίνωσε σήμερα η S&P Global.

Η βελτίωση ήταν εντονότερη στον μεταποιητικό τομέα, όπου η παραγωγή αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Αύγουστο του 2025.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI που συνδυάζει μεταποίηση και υπηρεσίες ενισχύθηκε σε υψηλό τριών μηνών στις 51,9 μονάδες από 51,3 μονάδες τον Ιανουάριο.

Ο δείκτης PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα στις υπηρεσίες ενισχύθηκε σε υψηλό δύο μηνών στις 51,8 μονάδες από 51,6 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Παράλληλα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI εκτινάχθηκε σε υψηλό 44 μηνών στις 50,8 μονάδες από 49,5 μονάδες τον Ιανουάριο, ενώ ο δείκτης PMI για την παραγωγή σκαρφάλωσε σε υψηλό έξι μηνών στις 52,1 μονάδες από 50,5 μονάδες. Σημειώνεται ότι μετρήσεις πάνω από το 50 δείχνουν επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και κάτω από το συγκεκριμένο επίπεδο συρρίκνωση.

“Μπορεί να είναι πρώιμο, αλλά αυτό ενδεχομένως να είναι το σημείο καμπής για τον μεταποιητικό κλάδο καθώς ο δείκτης PMI πέρασε σε αναπτυξιακή τροχιά”, σχολίασε ο Dr. Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank. “Από τον Ιούνιο του 2022 αυτό συνέβη μόνο μια φορά, τον Αύγουστο του 2025. Αυτή την φορά, οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη φαίνεται να είναι καλύτερες”, πρόσθεσε.