Ευρωζώνη: Σε χαμηλό 5ετίας ο δείκτης PMI

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της S&P Global, ο δείκτης PMI για τις υπηρεσίες κατέγραψε ελεύθερη πτώση στις 47,6 μονάδες, από 50,2 τον Μάρτιο, σημειώνοντας χαμηλό πέντε ετών.

Η υποχώρηση του δείκτη κάτω από το όριο των 50 μονάδων —που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση— αντανακλά τη σοβαρή επιδείνωση της εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης. Ο υποδείκτης νέων εργασιών υποχώρησε στο 46,5, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, με τις επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα με τον καταναλωτή να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα.

Πιέσεις σε Γαλλία και Γερμανία

Η κάμψη δεν περιορίστηκε σε μεμονωμένες αγορές, καθώς οι οικονομίες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας κατέγραψαν ταυτόχρονη συρρίκνωση της ιδιωτικής δραστηριότητας. Ο σύνθετος δείκτης PMI (Composite PMI), που περιλαμβάνει και τη μεταποίηση, διολίσθησε στις 48,8 μονάδες, επίπεδο που αποτελεί χαμηλό 17 μηνών.

Πληθωριστικό «κοκτέιλ» και ΕΚΤ

Παρά την πτώση της δραστηριότητας, οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν έντονες. Το κόστος εισροών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών λόγω της ενεργειακής κρίσης, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις τελικές τιμές τους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία, έχοντας διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίαση, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αύξησής τους τον Ιούνιο για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.

Τέλος, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη κατέρρευσε σε χαμηλό 42 μηνών, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις υποσκάπτει τις προοπτικές ανάπτυξης για το υπόλοιπο του έτους. Η στασιμότητα στις προσλήψεις, μετά από μια πενταετία συνεχούς ενίσχυσης, αποτελεί ένα επιπλέον σήμα κινδύνου για την ευρωπαϊκή οικονομία.