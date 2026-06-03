Ευρωζώνη: Σε χαμηλό 18μηνου ο σύνθετος δείκτης PMI

Σημαντική κάμψη, με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 18 μηνών, κατέγραψε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη τον Μάιο, εντείνοντας τις ανησυχίες για διολίσθηση σε τροχιά ύφεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε στο 48,5 από 48,8 τον Απρίλιο, παραμένοντας κάτω από το όριο του 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική μηνιαία πτώση, με την κάμψη να οδηγείται κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών, ενώ η μεταποίηση επιβραδύνθηκε.

Δύο ταχύτητες και πληθωριστικές πιέσεις

Την κούρσα της υποχώρησης οδηγούν οι δύο ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ, τη Γερμανία και τη Γαλλία, την ώρα που Ιταλία και Ισπανία κατέγραψαν οριακή ανάπτυξη.

Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν για τρίτο συνεχή μήνα, ενώ οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε περικοπές θέσεων εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 5,5 ετών.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο εντοπίζεται στο μέτωπο του πληθωρισμού, καθώς το κόστος εισροών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 3,5 ετών, ενώ οι τιμές εκροών σημείωσαν υψηλό 38 μηνών.

«Τα στοιχεία παραπέμπουν σε τριμηνιαία συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,2%», σχολίασε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, προειδοποιώντας ότι οι εντεινόμενες πιέσεις ενδέχεται να ωθήσουν τον πληθωρισμό κοντά στο 4% τους επόμενους μήνες.