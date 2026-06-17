Ευρωζώνη: Προς αύξηση 2,6% οι μισθοί μέχρι το τέλος του 2026 – Η σημασία για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Η αύξηση των μισθών μέσω διαπραγματεύσεων στην Eυρωζώνη φαίνεται να επιβραδύνεται όπως είχε προβλεφθεί, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, προσφέροντας ανακούφιση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς η αύξηση του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν δεν έχει πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο μισθολογικών απαιτήσεων.

Η ΕΚΤ φοβάται ότι οι εργαζόμενοι θα απαιτήσουν αποζημίωση για τον ραγδαίο πληθωρισμό, όπως συνέβη το 2022, πυροδοτώντας έναν αυτοενισχυόμενο κύκλο που μπορεί να τιθασευτεί μόνο μέσω υψηλότερου κόστους δανεισμού

Ωστόσο, ο δικός της δείκτης παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία έως τα τέλη Μαΐου, δεν αναθεωρήθηκε και δείχνει αύξηση των μισθών κατόπιν διαπραγμάτευσης γύρω στο 2,6% έως τα τέλη του 2026, κάτω από το 3,2% του περασμένου έτους, μετέδωσε το Reuters.

Η σειρά δεδομένων με τις μη εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές δείχνει αύξηση των μισθών για ολόκληρο το 2026 στο 2,6%, από 3% ένα χρόνο νωρίτερα, ανέφερε η ΕΚΤ, η οποία υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η αύξηση των μισθών μεταξύ 2% και 3% συνάδει με τον στόχο της για πληθωρισμό 2%.

Αν και αποτελούν μόνο ένα κομμάτι του παζλ του πληθωρισμού, τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να ανακουφίσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την πίεση να προχωρήσουν ξανά σε ταχεία αύξηση των επιτοκίων.

Η ΕΚΤ αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο 2,25% την περασμένη εβδομάδα, αφού ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 3%, κυρίως για να αποτρέψει την αύξηση των προσδοκιών, και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συζητούν τώρα αν απαιτείται μια επόμενη κίνηση τον Ιούλιο.

Οι αγορές αναμένουν μία έως δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους και η επόμενη κίνηση έχει ήδη πλήρως αποτιμηθεί μέχρι τον Οκτώβριο.