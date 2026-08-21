Ευρωζώνη: Ανάκαμψη της οικονομίας με οδηγό τη μεταποίηση

Συνεχίζεται η διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη κατά τον Αύγουστο, καθώς ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global σκαρφάλωσε στις 52,1 μονάδες από 52,0 τον Ιούλιο, καταγράφοντας υψηλό εννέα μηνών.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη δυναμική επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία αντισταθμίζει τη σταθερή αλλά ηπιότερη ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών.

Ο μεταποιητικός τομέας ηγήθηκε της ανόδου, με τον σχετικό δείκτη παραγωγής να αγγίζει τις 53,4 μονάδες —το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 54 μηνών— ενώ ο γενικός δείκτης PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 52,8 μονάδες.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στη Γερμανία, όπου η παραγωγή αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιανουάριο του 2022. Αντίθετα, ο τομέας των υπηρεσιών παρέμεινε αμετάβλητος στις 51,7 μονάδες, διατηρώντας ήπια ανοδική τροχιά.

Η ενίσχυση της ζήτησης αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση των νέων παραγγελιών, οι οποίες κατέγραψαν υψηλό 40 μηνών, ενώ οι παραγγελίες εξωτερικού σημείωσαν άνοδο για πρώτη φορά μετά από τέσσερα και πλέον έτη.

Παράλληλα, η αγορά εργασίας παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης, καθώς οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε προσλήψεις για πρώτη φορά εντός του έτους, τερματίζοντας ένα σερί 38 μηνών αδιάλειπτης μείωσης των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι πιέσεις στις τιμές εισροών και εκροών υποχώρησαν περαιτέρω, φθάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών.

Παρά τη μικρή υποχώρηση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης σε χαμηλό τριμήνου, η S&P Global εκτιμά ότι τα ευρήματα της έρευνας τοποθετούν την αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης κοντά στο 0,3% για το τρίτο τρίμηνο.

Η άνοδος της μεταποίησης αποδίδεται στη δημιουργία προληπτικών αποθεμάτων λόγω των διαταραχών στη Μέση Ανατολή, καθώς και στην αυξημένη ζήτηση για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης και αμυντικά συστήματα.