Ευρωβαρόμετρο: Το 97% των Ελλήνων πιστεύουν ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα

Αποκαλυπτικά είναι τα νέα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου για τη διαφθορά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα κράτη για τα οποία οι πολίτες τους θεωρούν ότι στη χώρα τα φαινόμενα διαφθοράς είναι ευρέως διαδεδομένα.

Συγκεκριμένα, το 97% των Ελλήνων και Ελληνίδων εκτιμά πως η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη, ενώ ακολουθεί η Κροατία με 92%, η Πορτογαλία με 91% και η Κύπρος με 90%.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, συνολικά το 69% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η διαφθορά έχει εξαπλωθεί στη χώρα τους, ενώ το 51% πιστεύει ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των πολιτικών κομμάτων.

Την ίδια ώρα, το 71% των πολιτών της ΕΕ θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτό να κάνει κανείς μια χάρη για να λάβει κάτι από τη δημόσια διοίκηση ή τις δημόσιες υπηρεσίες.

Το 74% πιστεύει ότι δεν είναι αποδεκτό να δίνει δώρα στη δημόσια διοίκηση ή τις δημόσιες υπηρεσίες και το 80% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτό να δίνει κανείς χρήματα για να λάβει κάτι από τη δημόσια διοίκηση ή τις δημόσιες υπηρεσίες.

Διαφθορά τόσο στους τοπικούς όσο και στους εθνικούς δημόσιους θεσμούς

Το 73% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι υπάρχει διαφθορά στους εθνικούς δημόσιους θεσμούς.

Πόσοι έχουν γίνει αυτόπτες μάρτυρες φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας

Στο μεταξύ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 5% των πολιτών αναφέρουν ότι έχουν βιώσει ή/και έχουν γίνει μάρτυρες διαφθοράς τους τελευταίους 12 μήνες, αλλά ένας στους πέντε από αυτούς δηλώνει ότι έχει αναφέρει την υπόθεση.

Παράλληλα, λιγότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους γνωρίζουν πού να καταγγείλουν μια υπόθεση διαφθοράς.

Αξίζει να σημειωθεί πως, προ ημερών, δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που διαπίστωσε πως η συνολική εκτιμώμενη ζημία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς, από τα σκάνδαλα διαφθοράς στην ΕΕ ανέρχεται στα 67,27 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, από αυτά, περίπου 45 δισ. ευρώ οφείλονται σε τελωνειακές απάτες και απάτες στον τομέα του ΦΠΑ.