Ευρώπη: «Σβήνει» την οικονομική ανάπτυξη ο ακραίος καύσωνας – Ζημιά 180 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ

Ένα πρωτοφανές οικονομικό πλήγμα επιφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φετινό, εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι. Σύμφωνα με νέα έκθεση της Triodos Bank, το συνολικό κόστος της παρατεταμένης ζέστης αναμένεται να αγγίξει τα 180 δισεκατομμύρια ευρώ — ποσό που αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ του μπλοκ και εξανεμίζει ουσιαστικά το σύνολο της οικονομικής ανάπτυξης που αναμενόταν για το 2026.

«Βουτιά» για τις ισχυρές οικονομίες

Τα ευρήματα της ανάλυσης ανατρέπουν την εκτίμηση ότι πλήττονται μόνο οι θερμότερες χώρες του Νότου:

Γαλλία: Κινδυνεύει να χάσει 1,4 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ της, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει την οικονομία της σε διολίσθηση και συρρίκνωση κατά 0,6%.

Ολλανδία: Δέχεται πλήγμα 0,8 ποσοστιαίων μονάδων, ακυρώνοντας σχεδόν πλήρως την προβλεπόμενη επέκτασή της.

Νότος (Ισπανία, Ιταλία): Αν και καταγράφουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες, οι δεκαετίες προσαρμογής των υποδομών τους μετριάζουν την επιπλέον ζημία από κάθε νέο κύμα καύσωνα.

Καταλύτης η πτώση της παραγωγικότητας

Ο κύριος παράγοντας της οικονομικής επιβράδυνσης εντοπίζεται στην απώλεια παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς οι συνθήκες καύσωνα δυσκολεύουν την εκτέλεση καθημερινών εργασιών. Μόνο από αυτό το σκέλος εκτιμάται αφαίρεση 0,6% από το ΑΕΠ της ΕΕ. Παράλληλα, η αγροτική παραγωγή καταγράφει σημαντική υποχώρηση που κυμαίνεται μεταξύ 3% και 7%.

Ενεργειακός στραγγαλισμός και ανθρώπινες απώλειες

Η κρίση επεκτείνεται ραγδαία στις υποδομές και τη δημόσια υγεία:

Ανθρώπινος ατομικός λογαριασμός: Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ζέστης στις έξι πιο πληγείσες ευρωπαϊκές χώρες από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου.

Πληγμα στην Ενέργεια: Τα χαμηλά στάθμης υδάτων στον Δούναβη ανάγκασαν σε περικοπές λειτουργίας τον πυρηνικό σταθμό Paks στην Ουγγαρία, ενώ η Ρουμανία κατέληξε στη χρήση εκρηκτικών για την εκτροπή υδάτων προς τον τελευταίο της αντιδραστήρα.

Μεταφορές & Αγροτικός Τομέας: Τα εμπορικά πλοία σε Ρήνο και Δούναβη ταξιδεύουν με μειωμένο φορτίο, ενώ στην Αυστρία οι αγροτικές ζημίες από την ξηρασία ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Προειδοποίηση για το μέλλον\

Η Triodos Bank υπογραμμίζει πως οι ακραίες θερμοκρασίες δεν αποτελούν πλέον παροδικό φαινόμενο αλλά τείνουν να λάβουν δομικό χαρακτήρα. Παρά το γεγονός ότι άμεσα μέτρα (προσαρμογή ωραρίων εργασίας, βελτίωση μονώσεων, συστήματα ψύξης και άρδευσης) μπορούν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις, η ανάγκη για ουσιαστική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής παραμένει επιτακτική.