Ευρώπη σε κλοιό καύσωνα: Ο «θερμικός θόλος» σαρώνει Γαλλία και Βρετανία

Αντιμέτωπη με τα πιο έντονα επεισόδια ζέστης βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, καθώς ένας ασυνήθιστα ισχυρός καύσωνας έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα-ρεκόρ για τον Μάιο.

Ρεκόρ θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο σημειώνονται σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, με το έντονο κύμα ζέστης να επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη. Την ίδια ώρα, στην Ισπανία ο υδράργυρος κινείται αισθητά πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν για αρκετές ακόμη ημέρες. Παράλληλα, και η Βρετανία καταγράφει μεγάλες θερμοκρασίες για την περίοδο.

Σημειώνεται ότι πάνω από 350 γαλλικές πόλεις κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί ποτέ τον Μάιο, καθώς η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασαν τα εθνικά ρεκόρ ζέστης εν μέσω ενός φαινομένου ακραίου καύσωνα αρχές του καλοκαιριού, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει τον υδράργυρο έως και τους 40 °C σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office) ανέφερε ότι το ιστορικό ρεκόρ της χώρας για τον Μάιο καταρρίφθηκε, όταν καταγράφηκε θερμοκρασία 34,8 °C στο Κιού Γκάρντενς του Λονδίνου.

Η Météo-France ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα ότι καταγράφηκαν νέα μηνιαία υψηλά για τον Μάιο σε 352 μετεωρολογικούς σταθμούς, κυρίως στη δυτική Γαλλία, με την υψηλότερη τιμή -37,1 °C-να καταγράφεται στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα των Λαντ.

«Πρόκειται για ένα άνευ προηγουμένου φαινόμενο, με πιθανότητα εμφάνισης 1 στις 1.000 αυτή την εποχή του χρόνου, με βάση το κλίμα από το 1979 έως το 2025, και πρακτικά αδύνατο στην προβιομηχανική εποχή», δήλωσε ο κλιματολόγος Κριστόφ Κασού στη Le Monde.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, είναι πιθανό να καταγραφούν και άλλα νέα ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τα φυσιολογικά επίπεδα κατά 12 ή 13 βαθμούς Κελσίου, στο πλαίσιο ενός φαινομένου καύσωνα που η Météo-France χαρακτήρισε ως «πρόωρο, αξιοσημείωτο και μακράς διάρκειας» και το οποίο αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές ακόμη ημέρες.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας ανέφερε ότι τα ρεκόρ θερμοκρασιών προκλήθηκαν από έναν θερμικό θόλο, με ζεστό αέρα από το Μαρόκο να παγιδεύεται κάτω από μια περιοχή υψηλής πίεσης, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναμένει τέτοια φαινόμενα να «συμβαίνουν όλο και πιο συχνά, νωρίτερα και με μεγαλύτερη ένταση».

Τα μοντέλα έχουν ήδη εκτιμήσει ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι καύσωνες του Ιουνίου είναι πλέον περίπου 10 φορές πιο πιθανοί στην Ευρώπη σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ενώ η ίδια τάση γίνεται ορατή και για τον Μάιο.

Ο καύσωνας στην Ισπανία -όπου οι θερμοκρασίες σε ορισμένες νότιες περιοχές έφτασαν τους 38 °C το Σαββατοκύριακο, δηλαδή 5 °C έως 10 °C πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα -αναμένεται επίσης να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δήλωσε ο Ρούμπεν ντελ Κάμπο της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Aemet.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να είναι ακόμη πιο ζεστή μέρα από τον καύσωνα της Δευτέρας που έσπασε κάθε ρεκόρ, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36 °C.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι ο υδράργυρος ενδέχεται να σκαρφαλώσει στα ύψη στη νοτιοανατολική Αγγλία μέχρι τις 2 μ.μ., τοπική ώρα– μόλις μία μέρα αφότου η Βρετανία κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα Μαΐου στην ιστορία της.

Την Δευτέρα καταγράφηκε θερμοκρασία 34,8 °C στους Κιου Γκάρντενς, νοτιοδυτικά του Λονδίνου, ξεπερνώντας την προηγούμενη υψηλότερη θερμοκρασία για ημέρα του Μαΐου, που ήταν 32,8 °C το 1944.