Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας: Βραβεύτηκαν Μέρκελ, Ζελένσκι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τιμήθηκαν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, για τη σημαντική συμβολή τους στην ολοκλήρωση και τις αξίες της ΕΕ.

Ακόμη, τιμήθηκε και ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μαζί με την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, ως διακεκριμένα μέλη του Τάγματος, το υψηλότερο από τα τρία επίπεδο, τιμήθηκαν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πολωνός πρώην πρόεδρος Λεχ Βαλέσα και πρώην ηγέτης της «Αλληλεγγύης» (Solidarność).

Ο Βαλέσα παρευρέθηκε επίσης στην τελετή στο Στρασβούργο, αλλά ο Ζελένσκι δεν ήταν παρών.

Τι ανέφερε η Μέρκελ

Στην ομιλία της, η Μέρκελ προειδοποίησε τους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο ότι η δημοκρατία βρίσκεται υπό πίεση. Κάλεσε να στηριχθεί και να διατηρηθεί η δημοκρατία, η ειρήνη και η ευημερία ως υπόσχεση προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Μέρκελ τόνισε την απειλή για τη δημοκρατία που θέτουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «όπου ξαφνικά τα γεγονότα δεν είναι πλέον γεγονότα». Αυτό, είπε, θέτει σε κίνδυνο τα θεμέλια του Διαφωτισμού.

Τιμές απονεμήθηκαν σε 20 προσωπικότητες, κυρίως σε πρώην ηγέτες χωρών της ΕΕ και θεσμών όπως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΝΑΤΟ.

Ποιοι άλλοι ορίστηκαν μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας

Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ορίστηκαν επίσης προσωπικότητες από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τον χώρο του αθλητισμού όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, από τον χώρο της θρησκείας, της μουσικής όπως το ροκ συγκρότημα U2 με επικεφαλής τον φρόντμαν του Μπόνο.

Μεταξύ αυτών είναι και ο Χοσέ Αντρέ, σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ «World Central Kitchen». «Η Ευρώπη δεν μας χαρίστηκε», δήλωσε η πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα στην τελετή. «Χτίστηκε από συνθήκη σε συνθήκη, από κρίση σε κρίση, από ανθρώπους που επέλεξαν την αλληλεγγύη αντί του διχασμού και τη συνεργασία αντί της ιδιοτέλειας», πρόσθεσε.