Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Η ΕΕ σχεδιάζει «εργαλειοθήκη» μέτρων εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

Η Ευρώπη αναζητά κοινή στρατηγική απέναντι στη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια από τις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει μια «εργαλειοθήκη» προσωρινών και στοχευμένων μέτρων.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν τόσο την αγορά ενέργειας –πετρέλαιο και φυσικό αέριο– όσο και την ηλεκτρική ενέργεια, με βασική στόχευση την προσαρμογή τους στις διαφορετικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ενιαία, οριζόντια εφαρμογή, αλλά ευελιξία ανά χώρα.

Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής αποσταθεροποίησηςθα καθορίσουν και το εύρος των παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ.

Ξεχωριστή μνεία έγινε στην Κύπρο, τόσο για τη στάση της όσο και για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τις βρετανικές βάσεις στο νησί. Για πρώτη φορά, στα συμπεράσματα γίνεται σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει πρωτοβουλίες διαλόγου που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μάλιστα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες διατύπωσαν ενιαία θέση ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, στο τραπέζι βρέθηκε και το μεταναστευτικό, με έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ανάγκη ενεργοποίησης νέων εργαλείων διαχείρισης.