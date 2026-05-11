Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου

Για δύο χρόνια ανανεώθηκε η θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχουν χειριστεί σημαντικές υποθέσεις, μεταξύ αυτών και τις δικογραφίες που αφορούν στις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ήταν ομόφωνη.

Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, κρίθηκε ότι και οι τρεις πρέπει εισαγγελείς να παραμείνουν στις θέσεις τους έως ότου ολοκληρώσουν τις υποθέσεις που ήδη χειρίζονται.

Πάντως, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν προχώρησε στην πενταετή ανανέωση της θητείας τους, όπως είχε εισηγηθεί η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Η τελευταία, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, είχε καλέσει τον Άρειο Πάγο να εγκρίνει πενταετή ανανέωση για τους τρεις εισαγγελείς, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το ζήτημα θα μπορούσε να οδηγηθεί ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι στο 11μελες Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συμμετείχαν τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Το ΑΔΣ σε άλλη συνεδρίασή του θα επιλέξει τους επιπλέον 3 εισαγγελείς που θα υπηρετήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την αύξηση κατά 3 θέσεων στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (σήμερα είναι 10 σήμερα) είχε ζητήσει η Λάουρα Κοβέσι, αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.