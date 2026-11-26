Μεγάλη επιχείρηση σε 12 χώρες της Ευρώπης πραγματοποίησαν οι διωκτικές αρχές, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) , εξαρθρώνοντας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, διεθνές εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτη στον ΦΠΑ και ξέπλυμα χρήματος ύψους τουλάχιστον 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την Πέμπτη (26/11), στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 21 άτομα στην Εσθονία, τη Γερμανία και το Βέλγιο, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 300 έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλους χώρους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί και στελέχη των φορολογικών και τελωνειακών αρχών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις 22 εταιρείες -βιτρίνες

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το εγκληματικό δίκτυο φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα πολύπλοκο σύστημα εικονικών συναλλαγών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν απάτη στον ΦΠΑ και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κύκλωμα ήλεγχε τουλάχιστον 22 εταιρείες-βιτρίνες στη Γερμανία, οι οποίες εξέδιδαν τιμολόγια για υπηρεσίες που στην πραγματικότητα δεν είχαν παρασχεθεί ποτέ.

Στα εικονικά αυτά τιμολόγια χρεωνόταν ΦΠΑ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για φορολογική απάτη. Στη συνέχεια, τα χρήματα αποσύρονταν σε μετρητά μέσω παράνομου τραπεζικού δικτύου, ενώ μέρος των ποσών επέστρεφε στις εταιρείες και στα φυσικά πρόσωπα που είχαν αγοράσει τα εικονικά τιμολόγια.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο φέρεται να διευκόλυνε τη διακίνηση και τη νομιμοποίηση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Φοροδιαφυγή 19 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα 120 εκατ.

Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε στα φορολογικά έσοδα της Γερμανίας ανέρχεται σε σχεδόν 19 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της υπόθεσης είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς οι ερευνητές υπολογίζουν ότι μέσω του παράνομου δικτύου ξεπλύθηκαν τουλάχιστον 120 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δύο ποσά αφορούν διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης: το πρώτο τις εκτιμώμενες απώλειες φορολογικών εσόδων και το δεύτερο τα χρήματα που φέρονται να διακινήθηκαν μέσω του μηχανισμού νομιμοποίησης εσόδων.

Κατασχέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια και μετρητά

Η έκταση της επιχείρησης αποτυπώνεται και στον αριθμό των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής τελωνειακής υπηρεσίας της Ερφούρτης στη Γερμανία, οι αρχές πραγματοποίησαν περισσότερες από 300 έρευνες, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων και μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβά ρολόγια και κοσμήματα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών δραστηριοτήτων του δικτύου.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις αρχές να εξετάζουν τη λειτουργία του κυκλώματος, τις διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και τη διαδρομή των χρημάτων.