Ευρωπαϊκές αγορές: Προσπάθεια ανάκαμψης μετά τις ισχυρές πιέσεις από τα ομόλογα

Οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν μεικτά πρόσημα κατά την έναρξη των συναλλαγών τους την Πέμπτη, επιχειρώντας να σταθεροποιηθούν μετά το ισχυρό sell-off των προηγούμενων ημερών, με στήριξη από την αποκλιμάκωση στις αγορές ομολόγων και τις πιο ήπιες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 ενισχύεται κατά 0,08% στις 646,41 μονάδες, ο DAX στη Γερμανία σημειώνει άνοδο 0,11% στις 25.865,48 μονάδες ο FTSE του Λονδίνου κατά 0,11% στις 10.767,76 μονάδες και ο FTSE MIB του Μιλάνου κατά 0,03% στις 51.806,10 μονάδες.

Αντίθετα, ο CAC του Παρισιού σημειώνει πτώση 0,23% στις 8.261,88 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις από την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς είχε φτάσει στο 3,37%, ενώ το αμερικανικό 10ετές πλησίασε το 4,80%.

Το κλίμα βελτιώθηκε μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος περιόρισε τις προσδοκίες για άμεση αύξηση επιτοκίων. Παράλληλα, τα στοιχεία της ADP έδειξαν ότι η ιδιωτική απασχόληση στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά μόλις 38.000 θέσεις τον Αύγουστο, ενισχύοντας τις ενδείξεις επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον νέες δηλώσεις από αξιωματούχους της Fed, καθώς και τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη, για ενδείξεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις Fed και ΕΚΤ.

Στις μετοχές, η Deutsche Telekom ενισχύθηκε κατά 1,4%, μετά την είδηση ότι το επενδυτικό fund Elliott απέκτησε συμμετοχή στην εταιρεία.