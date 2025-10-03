ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

από Team MyPortal.gr
Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις τράπεζες και τις μεταλλευτικές να σημειώνουν τα μεγαλύτερα κέρδη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε άνοδο 0,3% στις 569,6 μονάδες στις 10:07 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση του από τα τέλη Απριλίου.

Οι τράπεζες στην ευρωζώνη κατέγραψαν άνοδο 1%. Ο κλάδος των πρώτων υλών, στους οποίους περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες εξορυκτικές εταιρείες της Ευρώπης, ενισχύθηκε κατά 1,3%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

