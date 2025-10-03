Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις τράπεζες και τις μεταλλευτικές να σημειώνουν τα μεγαλύτερα κέρδη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε άνοδο 0,3% στις 569,6 μονάδες στις 10:07 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση του από τα τέλη Απριλίου.

Οι τράπεζες στην ευρωζώνη κατέγραψαν άνοδο 1%. Ο κλάδος των πρώτων υλών, στους οποίους περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες εξορυκτικές εταιρείες της Ευρώπης, ενισχύθηκε κατά 1,3%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ