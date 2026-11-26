«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε ψήφισμα “καταπέλτη” για το παράνομο “τουρκολιβυκό μνημόνιο”», αναφέρει σε κοινή της δήλωση η ευρωομάδα της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνουν, «στο ψήφισμα γίνεται αναφορά στη συνολικότερη επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο και αποτυπώνονται επίσης με σαφήνεια τα παρακάτω:

Η καταδίκη του casus belli και της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Η εφαρμογή της UNCLOS ως εθιμικού διεθνούς δικαίου (customary law).

Η καταδίκη της χωροθέτησης θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

Το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ, βάσει του Άρθρου 3 της UNCLOS.

Το δικαίωμα των ελληνικών νησιών να έχουν την δική τους ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το Άρθρο 121 της UNCLOS».

Το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει το παράνομο τουρκολιβυκό – «Είναι άκυρο, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα»

Νωρίτερα, την έντονη καταδίκη της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, την πλήρη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο και την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα δι’ ανατάσεως χειρός, η Ολομέλειά του στο Στρασβούργο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του ότι «το μνημόνιο είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα». Αποδοκιμάζει έντονα την επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με έδρα την ανατολική Λιβύη, στις 20 Οκτωβρίου και τονίζει ότι «το νομικό καθεστώς του μνημονίου δεν αλλάζει».

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την ακύρωση του μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, ενώ καλούν το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, εφόσον η εφαρμογή του οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών. Ζητούν, επίσης, την επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη, ώστε ευρωπαϊκοί πόροι να μη στηρίζουν δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το ΕΚ καταδικάζει την εξαγγελία τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας ως μέσο προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας», την πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και την παράνομη αλιεία.

Παράλληλα, αποδοκιμάζει το τουρκικό casus belli, επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες και καλεί την Άγκυρα να απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου «Great Sea Interconnector».

Το ΕΚ ζητά, επίσης, ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης για τη θαλάσσια ασφάλεια, στα πρότυπα της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», με στόχο την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, των ενεργειακών διαδρόμων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Τέλος, καλεί την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν εντός τριών μηνών έκθεση για τις διπλωματικές ενέργειες, τις εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων και τυχόν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών μελών.