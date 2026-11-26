Υπερψηφίστηκε με 341 ψήφους υπέρ και 224 κατά, η συμφωνία των ευρωπαϊκών οργάνων, που βάζει «φρένο» σε ρύθμιση που θα οδηγούσε σε περαιτέρω αύξηση των τιμών της ενέργειας, με την αναβολή των κανόνων της ΕΕ για το μεθάνιο κατά δύο έτη, στην οποία ο Δημήτρης Τσιόδρας ήταν διαπραγματευτής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και να αποτρέψει περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα προβλέπονται ρεαλιστικές προθεσμίες εφαρμογής και μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα για τους προμηθευτές ενέργειας.

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ δήλωσε ότι «με τη σημερινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να μειώσει τις εκπομπές μεθανίου χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή της ασφάλεια, την οικονομική προσιτότητα και την ανταγωνιστικότητά της».

«Η διετής αναβολή των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης για τις εισαγωγές μεθανίου, στο πλαίσιο του Κανονισμού για το Μεθάνιο, διασφαλίζει ότι οι κανόνες δεν αναστέλλονται, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι «η Ευρώπη δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στην κλιματική φιλοδοξία και την οικονομική ανταγωνιστικότητα: μια ρεαλιστική, αναλογική και αποτελεσματική νομοθεσία μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον, να ενισχύσει τη βιομηχανία και να θωρακίσει τους πολίτες απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος».

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία είχε εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία από τις αρμόδιες Επιτροπές μετά και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών οργάνων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).