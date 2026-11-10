Ευρωκοινοβούλιο-Επιτροπή ενέργειας: «Πράσινο φως» στο κονδύλι ύψους 33,53 δισ. ευρώ για την ενέργεια

Υπερψηφίστηκε η πρόταση του ευρωκοινοβουλίου για αύξηση του προϋπολογισμού του Connecting Europe Facility ΙΙΙ κατά 10 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι επιτροπές Ενέργειας και Μεταφορών, συμφώνησαν σήμερα την ενίσχυση του προϋπολογισμού από τα 81,42 στα 91,28 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2028-2034. Όπως αναφέρουν ελληνικές πηγές προτείνεται να δαπανηθούν 37,96 δισ. ευρώ στις μεταφορές, 19,78 δισ. ευρώ για στρατιωτικούς σκοπούς και 33,53 δισ. ευρώ για την ενέργεια.

Στην πράξη προβλέπεται χρηματοδότηση τομέων όπως: Καλώδια ηλεκτρικά διασυνδέσεων, μπαταρίες αποθήκευσης, αντλιοσιοταμίευση, μπόνους 10% για τις απομακρυσμένες περιοχές.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πηγές δεν υπάρχουν ακόμα «ώριμα» έργα και πρακτικά η πολιτική αυτή αφορά τη δημιουργία υποδομών για το μέλλον.

Βέβαια, προϋπόθεση για αυτό είναι να μην ύπαρξη αλλαγή πολιτικής όταν περάσει από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, πιθανότατα στο επόμενο τρίμηνο.