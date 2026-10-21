Ευρωκοινοβούλιο: Αλληλεγγύη Μέτσολα σε Ελλάδα και Κύπρο για το τουρκολυβικό μνημόνιο

Στην παρέμβασή της κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα εξέφρασε την αλληλεγγύη της στην Ελλάδα και την Κύπρο.

«Πριν δώσω τον λόγο, επιτρέψτε μου να απαντήσω εν συντομία επί του θέματος που έθεσε η κ. Ελισάβετ Βόζενμπεργκ. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σαφήνεια της Κοινής Δήλωσης των Προέδρων Κόστα και Βον Ντερ Λάιερ σχετικά με το αποκαλούμενο μνημόνιο και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας,» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ