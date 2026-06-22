Ευρωαγορές: Υποτονικό το κλίμα στο άνοιγμα

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται στις πρώτες συναλλαγές τους τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν αλλά και στα μακροοικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν αργότερα μες στην ημέρα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 παραμένει αμετάβλητος (+0,04%) στις πρώτες συναλλαγές, όπως και στο Λονδίνο ο FTSE (-0,05%) και στο Παρίσι ο CAC (-0,02%). Οριακές μεταβολές για τον DAX (+0,2%) στη Φρανκφούρτη και τον FTSE MIB στο Μιλάνο (-0,1%).

Στο Λονδίνο οι αγορές περιμένουν επίσημη ανακοίνωση από την Ντάουνινγκ Στριτ. Οι υποτονικές συναλλαγές ακολουθούν αναφορές των ΜΜΕ ότι ο Στάρμερ είναι έτοιμος να παραιτηθεί μετά τη νίκη του εσωτερικού αντιπάλου του, Άντι Μπέρναμ, στις βουλευτικές εκλογές.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται επίσης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι ομιλίες που έχουν προγραμματιστεί αργότερα μέσα στην ημέρα από την Πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ και τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ Λέιν αναμένεται να προσφέρουν μια κρίσιμη εικόνα για τη νομισματική πορεία της τράπεζας.

Οι επενδυτές ανυπομονούν να δουν πώς σκοπεύουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εξισορροπήσουν τις παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις μετά από μια πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων που προκλήθηκε από τον πόλεμο, ειδικά τώρα που οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έχουν δείξει σημάδια χαλάρωσης.

Τα στοιχεία καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Ευρωζώνης για τον Ιούνιο αναμένονταν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Μεταξύ των μεμονωμένων κινήσεων των μετοχών, η EasyJet σημειώνει κέρδη 3% μετά την τρίτη προσφορά του Castlelake για την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους.

Η Babcock υποχωρεί σχεδόν 4% αφού δεν συμμορφώθηκε με τις εκτιμήσεις για τα κέρδη προ φόρων, ενώ η Bioarctic σημειώνει άνοδο 8% μετά από συμφωνία συνεργασίας με την Eli Lilly.