Ευρωαγορές: Υποτονικό το κλίμα στο άνοιγμα των συνεδριάσεων

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές άνοιξαν αυτή την εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί λόγω της κατάρρευσης των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, πράγμα που σημαίνει πως συνεχίζεται ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 στο άνοιγμα είναι ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,13%, όπως και στο Λονδίνο ο FTSE (+0,03%). Σε εύρος 0,2%-0,3% κινούνται Φρανκφούρτη, Παρίσι και Μιλάνο.

Ο τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου καταγράφει τα μεγαλύτερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 0,6% λόγω των αυξανόμενων τιμών ενέργειας, ακολουθούμενος από τις μετοχές λιανικής, οι οποίες ήταν υψηλότερες κατά περισσότερο από 0,5%. Αντίθετα, οι μετοχές τροφίμων και ποτών υποχωρούν 0,5%, καθώς οι μετοχές χημικών ουσιών χάνουν κατά 0,4% εν μέσω ανησυχιών για συνεχιζόμενα σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε μεμονωμένες μετοχές, η μετοχή του ομίλου αιολικών πάρκων Nordex σημείωσε άνοδο άνω του 9% στις αρχές των συναλλαγών, τροφοδοτούμενη από τα υποκείμενα κέρδη του πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Η Forvia δήλωσε επίσης ότι θα πουλήσει την επιχείρησή της στον τομέα των εσωτερικών χώρων στην Apollo για 1,82 δις. ευρώ. Οι μετοχές του γαλλικού προμηθευτή εξοπλισμού αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 3%.

Η προσοχή της παγκόσμιας αγοράς θα επικεντρωθεί στις κεντρικές τράπεζες αργότερα αυτή την εβδομάδα, με τη Fed, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) να έχουν κρίσιμες συνεδριάσεις καθώς ο πόλεμος ανατρέπει τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες ανάπτυξης.

Η ΕΚΤ και η BOE δημοσιεύουν τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής τους την Πέμπτη, με τους οικονομολόγους να αναμένουν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν τα βασικά τους επιτόκια στις αντίστοιχες συνεδριάσεις τους αυτόν τον μήνα, αλλά θα αφήσουν ανοιχτή την πόρτα για αυξήσεις αργότερα φέτος.