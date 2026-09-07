Ευρωαγορές: Υποτονικό κλίμα στο ξεκίνημα

Αμετάβλητες παρέμειναν οι ευρωπαϊκές μετοχές στην έναρξη της εβδομάδας, καθώς η κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης στον Περσικό Κόλπο και η αναμενόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποθάρρυναν τους επενδυτές από ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε οριακά κατά 0,1%, παραμένοντας κοντά σε χαμηλά εβδομάδων, καθώς τα χρηματιστήρια επεξεργάζονται τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε ένα από τα κρισιμότερα ναυτικά σημεία συμφόρησης παγκοσμίως.

Τα βασικά περιφερειακά χρηματιστήρια δυσκολεύτηκαν να βρουν ανοδική δυναμική, με τον γερμανικό DAX και τον γαλλικό CAC 40 να κινούνται σε στενό εύρος.

Το κλίμα έγινε επιφυλακτικό μετά την πρόθεση του Ιράν να κηρύξει ζώνη περιορισμένης πρόσβασης έξω από τα Στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στην αμερικανική επίθεση κατά τριών ιρανικών δεξαμενόπλοιων.

Η εξέλιξη αυτή ώθησε τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, αυξάνοντας τον φόβο ενός στασιμοπληθωριστικού σοκ για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις στις αποτιμήσεις εντείνονται ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ, όπου οι αγορές έχουν προεξοφλήσει αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, μετά την επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3,3%.

Παράλληλα, τα διεθνές επενδυτικό κοινό στρέφει το βλέμμα του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος σε συνδυασμό με τα πρόσφατα στοιχεία για την απασχόληση, θα κρίνει την επόμενη κίνηση της Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, καθορίζοντας την πορεία των διεθνών αγορών.