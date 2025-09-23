Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα στο άνοιγμα με ώθηση από τη Wall – Ράλι για τις μετοχές ΑΠΕ

Το τεχνολογικό ράλι στη Wall τη Δευτέρα συμπαρασύρει θετικά και τις ευρωαγορές στις πρώτες συναλλαγές ενώ ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι μετοχές αιολικής ενέργειας μετά την ευνοϊκή απόφαση του αμερικανικού δικαστηρίου να «ξεκολλήσει» το ακινητοποιημένο έργο της, αν και η πτώση της ολλανδικής εταιρείας ASMI διατήρησε τα κέρδη υπό έλεγχο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται ανοδικά 0,29%, όπως και ο FTSE στο Λονδίνο που σημειώνει άνοδο 0,26%. Κέρδη καταγράφουν επίσης ο DAX στη Φρανκφούρτη (+0,5%) και ο CAC στο Παρίσι (+0,6%). Οριακές απώλειες σημειώνει στο Μιλάνο ο FTSE MIB.

Οι μετοχές της Orsted σημειώνουν άνοδο 6,27% μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή των ΗΠΑ ότι η δανική εταιρεία υπεράκτιας αιολικής ενέργειας μπορεί να επανεκκινήσει τις εργασίες στο σχεδόν ολοκληρωμένο έργο στα ανοικτά των ακτών του Ρόουντ Άιλαντ.

Η ανταγωνίστρια Vestas κινείται ανοδικά 2%, ενώ ο ευρύτερος τομέας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κινείται με άνοδο 1%.

Διατηρώντας περιορισμένα τα κέρδη, η ASM International υποχωρεί κατά 5,6%, αφού ο κατασκευαστής εξοπλισμού τσιπ μείωσε τον στόχο εσόδων για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Η ολλανδική εταιρεία ASML χάνει1,3%, ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα στον STOXX 600.

Η προσοχή των επενδυτών θα επικεντρωθεί στα σχόλια αξιωματούχων τηςFed αργότερα μέσα στην ημέρα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τζερόμ Πάουελ για την αξιολόγηση της πορείας των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ μετά τη μείωση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα.