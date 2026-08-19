Ευρωαγορές: Στο «κόκκινο» λόγω πληθωρισμού, αποδόσεων ομολόγων και γεωπολιτικών αναταράξεων

Σε αμυντική στάση παραμένουν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αφομοιώσουν ένα ισχυρό κύμα πιέσεων που διέλυσε τη θερινή δυναμική των αγορών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 διατηρείται αμετάβλητος κοντά σε χαμηλά δύο εβδομάδων, αντικατοπτρίζοντας το γενικευμένο κλίμα κόπωσης μετά τις βαριές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Τα εγχώρια ταμπλό κινήθηκαν σε παρόμοιους ρυθμούς, με τον γερμανικό DAX να καταγράφει οριακές απώλειες και τον γαλλικό CAC 40 να είναι αμετάβλητος, όπως το Λονδίνο και η Μαδρίτη.

Η αγορά επωμίζεται βαρύτατο τίμημα από τη ραγδαία άνοδο του κόστους δανεισμού και την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, παράγοντες που προκάλεσαν μαζική αποεπένδυση από τα risk assets.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund σκαρφάλωσε σε υψηλά 15 ετών, συμπιέζοντας τα περιθώρια κινδύνου των μετοχών και πλήττοντας ιδιαίτερα τους κλάδους υψηλής ανάπτυξης και τεχνολογίας, καθώς αυξάνεται το κόστος χρήματος. Παράλληλα, οι ελκυστικές αποδόσεις των ομολόγων λειτουργούν ως μαγνήτης κεφαλαίων, απομακρύνοντας τους επενδυτές από τις μετοχές.

Την ίδια στιγμή, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι τιμές της ενέργειας αναζωπυρώνουν τα σενάρια νομισματικής σύσφιξης. Οι δηλώσεις του Φίλιπ Λέιν της ΕΚΤ ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, σε συνδυασμό με την άνοδο του brent λόγω των διαταραχών στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, οδήγησαν τις χρηματαγορές να προετοιμάζονται πλέον ανοιχτά για νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο. Το βλέμμα της αγοράς στρέφεται πλέον στις τοποθετήσεις της Κριστίν Λαγκάρντ και στα πρακτικά της Fed, αναζητώντας στίγμα για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής εν μέσω στασιμοπληθωριστικών κινδύνων.