Ευρωαγορές: Σταθεροποιητικές τάσεις στο άνοιγμα με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia

Τα επικείμενα αποτελέσματα της Nvidia, οι αυξήμένες αποδόσεις στα ομόλογα και ο πληθωρισμός στη Βρετανία δημιουργούν επιφυλακτικότητα στους traders στο άνοιγμα των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Αμετάβλητος παραμένει ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 (-0,06%), όπως και ο DAX στη Φρανκφούρτη, ο CAC στο Παρίσι, αλλά και ο FTSE MIB στο Μιλάνο. Απώλειες καταγράφει ο FTSE (-0,37%) στο Λονδίνο.

Η Nvidia πρόκειται να ανακοινώσει τις τελευταίες τριμηνιαίες αποδόσεις της μετά το κλείσιμο της Wall Street αργότερα σήμερα.

Τα αποτελέσματα της Nvidia έχουν γίνει κεντρικό σημείο αναφοράς για τους επενδυτές που προσπαθούν να εκτιμήσουν τις προοπτικές της ακμάζουσας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Ο τελικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Απριλίου για την Ευρωζώνη έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί αργότερα, ενώ οι επενδυτές σταθμίζουν και τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία.

Αντιμέτωπες με την προοπτική επιτάχυνσης των αυξήσεων των τιμών, οι αγορές αρχίζουν να στοιχηματίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πολλοί από τους ομολόγους της ενδέχεται να αναγκαστούν να αυξήσουν τα επιτόκια.