ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωαγορές: Σταθεροποιητικές τάσεις εν αναμονή της ΕΚΤ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Μικρή ανάσα πήραν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις πρωινές συναλλαγές της Πέμπτης, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να καταγράφει οριακή άνοδο 0,2%, προσπαθώντας να ανακάμψει από τη χθεσινή «βουτιά» 1,4% που τον είχε οδηγήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουλίου.

Το κλίμα στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (+0,1%), του Παρισιού (+0,3%) και του Λονδίνου (+0,1%) παραμένει επιφυλακτικό, καθώς η προσοχή είναι στραμμένη στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και στις πληθωριστικές πιέσεις που συντηρεί η τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι αγορές χρήματος τιμολογούν πλέον πλήρως μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, η οποία θα ανεβάσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%.

Πρόκειται για μια θεαματική στροφή στις προσδοκίες, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες οι αναλυτές προέβλεπαν διατήρηση των επιτοκίων σταθερών.

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