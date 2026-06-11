Ευρωαγορές: Στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της ΕΚΤ

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν θετικές τάσεις την Πέμπτη στο άνοιγμα των συναλλαγών τους, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν την προεξοφλημένη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιόριζε τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει κέρδη 0,42% στις 620.82 μονάδες, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον εβδομάδων. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,52% στις 10.307,86 μονάδες, μετά την πτώση της Τετάρτης στο χαμηλότερο σημείο από τα τέλη Μαρτίου. Ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά 0,1% στις 24.220,33 μονάδες, παραμένοντας κοντά στα χαμηλά τριών εβδομάδων, ενώ ο ιταλικός FTSE MIBκαταγράφει άνοδο 0,73% στις 50.389,82 μονάδες. Ο γαλλικός CAC κινείται ανοδικά κατά 0,64% στις 8.215,51 μονάδες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ευρέως να αυξήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%, όταν ανακοινώσει την απόφασή της. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, παρά την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Για τους επενδυτές, η προοπτική αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής σε μια περίοδο που οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον. Το υψηλότερο κόστος δανεισμού απειλεί να περιορίσει τις επιχειρηματικές επενδύσεις και την καταναλωτική δαπάνη, ενώ οι αυξημένες τιμές καυσίμων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ενδέχεται να συμπιέσουν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε ενεργοβόρους κλάδους.

Η αναμενόμενη κίνηση έχει επίσης οδηγήσει τις αγορές να μειώσουν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αργότερα μέσα στη χρονιά, αφαιρώντας έναν βασικό παράγοντα στήριξης των ευρωπαϊκών μετοχών τους τελευταίους μήνες.

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων παρέμειναν αυξημένες ενόψει της απόφασης, περιορίζοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον για επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου.

«Το βασικό ζήτημα είναι το κατά πόσο η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα ενισχύσει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τις προσδοκίες της αγοράς για μια ακόμη αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο επικεφαλής αναλύσεων αγορών της Lloyds Bank, Σαμ Χιλ.

«Δεν θα θελήσει να δεσμευθεί πλήρως τόσο νωρίς, αλλά ούτε και να προσπαθήσει ιδιαίτερα να αποτρέψει τις αγορές από το να διατηρήσουν τις τρέχουσες προσδοκίες τους», πρόσθεσε